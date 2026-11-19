घटना की सूचना मिलने पर पूर्व विधायक रघुनंदन शर्मा और भाजपा नेता मनोज हाड़ा जिला अस्पताल पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया। शाम करीब 4.30 बजे पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गा, जिसके बाद परिजन शव घर लेकर आए और वहां से तनवीर की अंतिम यात्रा मुक्तिधाम के लिए रवाना हुई। परिजन व परिचितों के मुताबिक तनवीर मिलनसार स्वभाव का था। पुलिस मर्ग कायम कर मामले के कारणों की पड़ताल कर रही है। कोतवाली पुलिस का कहना है कि मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। तनवीर की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।