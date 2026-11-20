Rajgarh Hostel Inspection: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिला मुख्यालय के छात्रावास का औचक निरीक्षण करने प्रशासनिक टीम पहुंची। कलेक्टर के निर्देश पर डिप्टी कलेक्टर निधि भारद्वाज और पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के उप संचालक अर्जुन मालवीय ने संकटमोचन स्थित प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रावास का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने विद्यार्थियों के बीच बैठकर भोजन किया और उनसे सुविधाओं व समस्याओं पर बात की। अधिकारियों ने बच्चों से हॉस्टल में होने वाली परेशानियों के बारे में पूछा और खाने की क्वालिटी को लेकर भी सवाल किए।