मेले की अव्यवस्थाओं को लेकर सोशल मीडिया पर भी तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिन पर नागरिक मेला प्रबंधन और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस के वाहनों के लिए तो रास्ते आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन आम जनता को भीड़ के बीच से निकलने के लिए जूझना पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान आवागमन के लिए अलग मार्ग तैयार किया गया था, किंतु मेले में उमड़ने वाली भीड़ के लिए पर्याप्त वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था नहीं की गई। नागरिकों का मानना है कि यदि समय रहते रास्तों और भीड़ नियंत्रण पर ध्यान नहीं दिया गया, तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है।