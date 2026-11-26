फौजी पिता बबलू सिंह चौहान ने बताया कि वो बेटे प्रशांत की शादी को यादगार बनाना चाहते थे इसलिए उन्होंने हेलीकॉप्टर से बारात ले जाने और दुल्हन की विदाई का इंतजाम किया। शादी को खास बनाने की इस पहल ने समारोह को अलग पहचान दी। हेलीकॉप्टर की आवाजाही और आयोजन के दौरान उमड़ी भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं को लेकर तैयारी की गई। हेलीकॉप्टर के उतरने और उड़ान भरने वाले स्थान पर लोगों की आवाजाही व्यवस्थित रखने तथा सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के इंतजाम किए गए, जिससे आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ।