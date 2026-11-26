दिग्विजय सिंह ने बताया कि बात 1985 के आसपास की है, तब वे अपनी पत्नी के साथ रामराजा सरकार के दर्शन करने के लिए ओरछा आए थे। उस समय रामरतन चतुर्वेदी कांग्रेस के विधायक थे। वो भी हमारे साथ दर्शन करने के लिए मंदिर आए थे। मंदिर में दर्शन करने के बाद रामरतन चतुर्वेदी ने उन्हें बताया कि राजा साहब हमने रामराजा सरकार से एक विनती की है। हमने भगवान से कहा है कि राजा के चार मोड़ी हैं, मोड़ा नहीं है। राजा साहब को मोड़ा होना चाहिए। इसके बाद ऐसा संयोग बना कि एक साल बाद ही जयवर्धन का जन्म हुआ।