वर्ष 2017 में भी हुई रिकार्ड की जांच में मंदिर के खजाने से 24 आभूषण सहित अन्य वित्तीय अनियमितताएं सामने आई थी। उस मामले में प्रशासन ने तत्काली मंदिर के लिपिक मुन्ना तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन पुलिस 9 साल में न तो जांच पूरी कर सकी और न ही न्यायालय में जार्चशीट दाखिल की गई। इसका लाभ मुन्ना तिवारी को मिला और न्यायालय ने इस मामले को खारिज कर दिया। बताया जा रहा है कि इस मामले में भी सबसे अधिक लापरवाही प्रशासन की थी क्योकि प्रशासन के पास ही मंदिर का पूरा प्रबंध था और मुन्ना तिवारी अपने हिसाब से यहां का संचालन करता रहा। ऐसे में यदि मामला कोर्ट में जाता तो सभी की जिम्मेदारी तय की जाती और प्रशासन तक भी इसके दाग पहुंचते। यही वहज है कि यह मामला ठंडे में बस्ते में डाल दिया।