Success Story: 27 साल का संघर्ष और हुनर, विदेशी चखते हैं वंदना के बुंदेली भोजन का स्वाद, खुद चला रही होमस्टे

Success Story: अगर एक बार आप कुछ करने का ठान ले तो सफलता जरूर हासिल होती है। ओरछा की वंदना दुबे उन लोगों के लिए एक आदर्श है, जो अपनी असफलता के लिए परिस्थितियों का हवाला देते हैं। वंदना ने खुद के परिवार को संभालने और आर्थिक रूप से आगे जाने के लिए जो संघर्ष किया है, वह लोगों के लिए एक मिसाल बन गया है। अपने पति के साथ एक दुकान से ग्रहस्थी का सफर शुरू करने वाले वंदना आज खुद का होम स्टे चला रही है और विदेशी उनके बुंदेली भोजन के दिवाने होते दिखाई दे रहे है। वंदना बताती है कि उनका विवाह जतारा में हुआ था। 27 साल पहले वह दोनों ओरछा पहुंचे तो किराए से दो दुकानें ली। उस समय वंदना के लिए किराए का घर लेना भी मुश्किल था।