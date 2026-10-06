6 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

गर्भवती महिलाएं सावधान ! डीजे का शोर रोक सकता है आपके ‘बच्चे की ग्रोथ’, प्री-मैच्योर डिलीवरी का भी है खतरा

Noise pollution: डीजे का 85-90 डेसिबल से ज्यादा का तेज शोर गर्भवती महिलाओं के ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है और गर्भस्थ शिशु के विकसित हो रहे कानों को नुकसान पहुंचा सकता है।
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Oct 06, 2026

गर्भवती महिला, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)

गर्भवती महिला, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)

Jabalpur news: डीजे का कानफोडू शोर और उसकी बेचैनी पैदा करने वाली धमक गर्भवती महिलाओं और उनके गर्भस्थ शिशुओं के स्वास्थ्य पर गंभीर संकट खड़ी कर रही है। गर्भाशय की दीवारें और एम्नियोटिक द्रव बाहरी शोर को कुछ हद तक रोकते हैं, लेकिन 85-90 डेसिबल से ज्यादा का शोर इस सुरक्षा चक्र को भेद देता है। गर्भावस्था के तीसरे हफ्ते से सातवें माह के बीच शिशु के कान विकसित होते हैं। ऐसे में शोर से शिशु के कोक्लिया को नुकसान पहुंच सकता है। सुनने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।

स्त्री रोग विशेषज्ञों और हृदय रोग विशेषज्ञों के पास ऐसे मामले आ रहे हैं जहां डीजे के शोर के कारण गर्भवतियों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। घबराहट या सीने में दर्द की शिकायत होने लगती है। कई बार स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि महिलाओं को इमरजेंसी में अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। डॉक्टरों के अनुसार महिलाओं में कॉर्टिसोल (तनाव हार्मोन) का स्तर बढ़ने से भ्रूण में तनाव पैदा होता है। इससे समय से पहले प्रसव और शिशु का वजन कम होने का खतरा बढ़ जाता है।

विशेषज्ञ के पास ले जाना पड़ा

मानेगांव की 32 वर्षीय महिला को रूटीन जांच के दौरान रास्ते में डीजे के शोर से अचानक घबराहट हुई। अस्पताल पहुंचने पर उसका बीपी बढ़ा हुआ मिला। इसी तरह अधारताल की एक अन्य महिला को घर के पास बज रहे डीजे के कारण सीने में दर्द और बेचैनी की समस्या हुई। उसे हृदय रोग विशेषज्ञ के पास ले जाना पड़ा।

ये भी जानिए

-85-90 डेसिबल से ज्यादा का शोर गर्भस्थ शिशु के विकसित हो रहे कानों को नुकसान पहुंचा सकता है।

-गर्भवतियों में हाई ब्लड प्रेशर, सीने में दर्द, घबराहट और बेचैनी के मामले बढ़ रहे हैं।

-तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन बढ़ने से प्री-मैच्योर डिलीवरी, शिशु का वजन कम होने का खतरा।

सामने आ रहीं समस्याएं

विशेषज्ञों का कहना है कि सामान्य बातचीत (60 डेसिबल) से कोई समस्या नहीं होती, पर 120 डेसिबल के शोर से गर्भवती का नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. आरएस शर्मा और गॉयनेकोलॉजिस्ट डॉ. नीता पाराशर का मानना है कि शोर के लगातार संपर्क में रहने से महिलाओं में धड़कन बढ़ने, बीपी गड़बड़ होने, शिशु की ग्रोथ रुकने, वजन घटने जैसी परेशानियां सामने आ रही हैं।

एम्स रिसर्च: पेट के कैंसर से हो रही 40% मौतें, शरीर में ये 6 लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं

ये भी पढ़ें
पेट का कैंसर, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

06 Oct 2026 10:33 am

Published on:

06 Oct 2026 10:25 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / गर्भवती महिलाएं सावधान ! डीजे का शोर रोक सकता है आपके ‘बच्चे की ग्रोथ’, प्री-मैच्योर डिलीवरी का भी है खतरा

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

यूपी, बिहार में मतपेटियां लूटी जाती थीं, दूसरों के वोट डलते थे, शिवराज सिंह चौहान का बड़ा हमला

शिवराज सिंह चौहान
भोपाल

नई संहिता में वेतन की नई परिभाषा, एमपी के मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी गिनाए लेबर कोड्स 2025 के फायदे

प्रहलाद पटेल @prahladspatel
भोपाल

MP में धार्मिक ढांचों की आड़ में सरकारी जमीनों पर कब्जा, जनप्रतिनिधियों से लेकर कलेक्टर तक ने साधी चुप्पी

government land encroachment through religious structures
भोपाल

अगर आपका बच्चा ‘चल-बोल’ नहीं पा रहा, तो हो सकता ‘सेरेब्रल पाल्सी’ का शिकार, जानें क्या है ये बीमारी

न्यूरोलॉजिकल बीमारी, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
भोपाल

भोपाल में रिटायर्ड IAS हत्याकांड का राज खोलेगा ‘बिच्छू का टैटू’, मोबाइल से दूरी बनाकर भाग रहा आरोपी वरुण कुमार

Retired IAS Murder case update
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.