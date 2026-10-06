गर्भवती महिलाएं सावधान ! डीजे का शोर रोक सकता है आपके ‘बच्चे की ग्रोथ’, प्री-मैच्योर डिलीवरी का भी है खतरा

Jabalpur news: डीजे का कानफोडू शोर और उसकी बेचैनी पैदा करने वाली धमक गर्भवती महिलाओं और उनके गर्भस्थ शिशुओं के स्वास्थ्य पर गंभीर संकट खड़ी कर रही है। गर्भाशय की दीवारें और एम्नियोटिक द्रव बाहरी शोर को कुछ हद तक रोकते हैं, लेकिन 85-90 डेसिबल से ज्यादा का शोर इस सुरक्षा चक्र को भेद देता है। गर्भावस्था के तीसरे हफ्ते से सातवें माह के बीच शिशु के कान विकसित होते हैं। ऐसे में शोर से शिशु के कोक्लिया को नुकसान पहुंच सकता है। सुनने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।