6 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

अगर आपका बच्चा ‘चल-बोल’ नहीं पा रहा, तो हो सकता ‘सेरेब्रल पाल्सी’ का शिकार, जानें क्या है ये बीमारी

World Cerebral Palsy Day: एम्स भोपाल के अध्ययन में सेरेब्रल पाल्सी से जूझ रहे बच्चों में नियमित फिजियोथेरेपी से नियंत्रण संभव है, लेकिन 50 प्रतिशत इलाज बीच में छूट जाता है।
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Oct 06, 2026

न्यूरोलॉजिकल बीमारी, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)

न्यूरोलॉजिकल बीमारी, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)

World Cerebral Palsy Day: अगर आपका बच्चा चल और बोल नहीं पा रहा है तो आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत है। वो सेरेब्रल पाल्सी का शिकार हो सकता है। दूसरे बच्चों के लिए चलना, बोलना, हाथ-पैर चलाना और संतुलन बनाना सामान्य है। सेरेब्रल पाल्सी से जूझ रहे बच्चों के लिए यही रोज की चुनौती है। यह ऐसी न्यूरोलॉजिकल स्थिति है, जिसे पूरी तरह ठीक नहीं कर सकते, लेकिन नियमित फिजियोथेरेपी और पुनर्वास से बच्चे की कार्यक्षमता बढ़ाई जा सकती है। शहर में इलाज की सुविधा एम्स और सीआरसी में ही है। एम्स के अध्ययन में सामने आया कि थेरेपी से इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है, लेकिन 50 प्रतिशत का इलाज बीच में छूट रहा है।

मध्यप्रदेश में सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित बच्चों का कोई अलग आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। हालांकि, भारत में 2.95 प्रति 1,000 बच्चों की राष्ट्रीय दर के आधार पर राज्य में ऐसे बच्चों की संभावित संख्या लगभग 31 हजार मानी जा सकती है। जब तक विशेष शिक्षा और सामाजिक स्वीकार्यता का ढांचा मजबूत नहीं होता, तब तक इन बच्चों का पुनर्वास अधूरा ही रहेगा।

क्या होता है सेरेब्रल पाल्सी ?

सेरेब्रल पाल्सी मस्तिष्क के विकास के दौरान हुई क्षति से होने वाली स्थायी न्यूरोलॉजिकल स्थिति है। इससे मांसपेशियों का नियंत्रण, शरीर का संतुलन, मुद्रा और चलने-फिरने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। कुछ बच्चों में बोलने, सीखने, देखने-सुनने या मिर्गी जैसी समस्याएं साथ हो सकती हैं।

हर महीने 120 बच्चे पहुंच रहे एम्स

एम्स भोपाल के सेरेब्रल पाल्सी क्लिनिक में हर महीने 100 व सीआरसी भोपाल में करीब 120 बच्चे पहुंच रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इनमें आधे बच्चे लंबे समय तक उपचार जारी नहीं रख पाते। नियमित थेरेपी, आने-जाने का खर्च और परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी बाधाएं हैं। जागरूकता बढने से हर महीने आने वाले बच्चों में करीब आधे नए मरीज भी हैं।

विशेष शिक्षा और स्कूल हैं सबसे कमजोर कड़ी

चिकित्सकीय इलाज के बाद सबसे बड़ी चुनौती बच्चे को शिक्षा और समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की है। सरकारी स्कूलों में विशेष शिक्षकों, नियमित स्पीच व फिजियोथेरेपी और दिव्यांग-अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है।

MP में 40 हजार करोड़ की लागत बनेंगे 4 कॉरिडोर, सड़क परिवहन मंत्रालय से मिली मंजूरी

ये भी पढ़ें
mp road projects 40000 crore budget for four corridors

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

06 Oct 2026 08:46 am

Published on:

06 Oct 2026 08:43 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / अगर आपका बच्चा ‘चल-बोल’ नहीं पा रहा, तो हो सकता ‘सेरेब्रल पाल्सी’ का शिकार, जानें क्या है ये बीमारी

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP में धार्मिक ढांचों की आड़ में सरकारी जमीनों पर कब्जा, जनप्रतिनिधियों से लेकर कलेक्टर तक ने साधी चुप्पी

government land encroachment through religious structures
भोपाल

भोपाल में रिटायर्ड IAS हत्याकांड का राज खोलेगा ‘बिच्छू का टैटू’, मोबाइल से दूरी बनाकर भाग रहा आरोपी वरुण कुमार

Retired IAS Murder case update
भोपाल

अब मिनटों में पकड़ जाएगी ‘बिजली चोरी’, भोपाल में 5 हजार से ज्यादा ट्रांसफॉर्मरों में लगेंगे ऑटो कट इक्विपमेंट

बिजली की ओवरलोडिंग, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
भोपाल

MP में 40 हजार करोड़ की लागत बनेंगे 4 कॉरिडोर, सड़क परिवहन मंत्रालय से मिली मंजूरी

mp road projects 40000 crore budget for four corridors
भोपाल

एमपी में नई हाउसिंग पॉलिसी तैयार, अब निजी निवेश से बसेंगी टाउनशिप, तैयार होगा लैंड बैंक

Residential Township प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.