अगर आपका बच्चा ‘चल-बोल’ नहीं पा रहा, तो हो सकता ‘सेरेब्रल पाल्सी’ का शिकार, जानें क्या है ये बीमारी

World Cerebral Palsy Day: अगर आपका बच्चा चल और बोल नहीं पा रहा है तो आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत है। वो सेरेब्रल पाल्सी का शिकार हो सकता है। दूसरे बच्चों के लिए चलना, बोलना, हाथ-पैर चलाना और संतुलन बनाना सामान्य है। सेरेब्रल पाल्सी से जूझ रहे बच्चों के लिए यही रोज की चुनौती है। यह ऐसी न्यूरोलॉजिकल स्थिति है, जिसे पूरी तरह ठीक नहीं कर सकते, लेकिन नियमित फिजियोथेरेपी और पुनर्वास से बच्चे की कार्यक्षमता बढ़ाई जा सकती है। शहर में इलाज की सुविधा एम्स और सीआरसी में ही है। एम्स के अध्ययन में सामने आया कि थेरेपी से इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है, लेकिन 50 प्रतिशत का इलाज बीच में छूट रहा है।