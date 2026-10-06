MP में 40 हजार करोड़ की लागत बनेंगे 4 कॉरिडोर, सड़क परिवहन मंत्रालय से मिली मंजूरी

MP Road Projects: प्रदेश में सड़क नेटवर्क को मजबूत बनाने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वार्षिक योजना 2026-27 में मप्र के लिए कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें मप्र में 40 हजार करोड़ से 1579 किमी की विभिन्न परियोजनाओं पर काम होंगे। वार्षिक योजना के तहत चार प्रमुख कॉरिडोर पर करीब 33,155 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इनकी कुल लंबाई 1066 किमी होगी। सबसे बड़ा हिस्सा अटल प्रगति पथ का है। 414.97 किमी लंबे इस कॉरिडोर में 11,301 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं भोपाल-सागर-कुरवाई-उत्तरप्रदेश एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर 330 किमी का होगा, जिस पर 6600 करोड़ रुपए और 200 किमी के जबलपुर-रायपुर कॉरिडोर की लागत 8500 करोड़ रुपए बताई गई है।