एमपी में 5 दर्जन सड़क प्रोजेक्ट की राह खुलने की उम्मीद, नेशनल हाईवे पर बड़ा अपडेट

शिविर में समस्याओं के समाधान से मध्यप्रदेश के कई प्रोजेक्ट चालू होने की उम्मीद जताई जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के करीब 5 दर्जन राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) प्रोजेक्ट में विभिन्न अड़चनें आ रहीं हैं। इससे ये अधूरे पड़े हैं या देरी से चल रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार भूमि अधिग्रहण, वन, पर्यावरण स्वीकृतियों और अन्य बाधाओं की वजह से देश भर के साथ एमपी में भी कई नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट अपनी तय समय-सीमा से पीछे चल रहे हैंं। इंदौर (ईस्टर्न बायपास) और बुंदेलखंड-विंध्य क्षेत्र के कई रूटों पर उपजाऊ कृषि भूमि के अधिग्रहण को लेकर किसानों की आपत्तियां और मुआवजे के मामले इसकी मुख्य वजह हैं।