सेहत से खिलवाड़: मिठाई पर चमकती चांदी ‘असली’ है या ‘नकली’ ? खुद इन तरीकों से करें चेक

Jablpur news: अगर आप चांदी लगी मिठाई खाते हैं तो सावधान हो जाइए। जानकारी के लिए बता दें कि मध्यप्रदेश के जबलपुर शहर में 300 से 400 रुपए किलो बिकने वाले पेड़ा और बर्फी में 2.50 लाख रुपए किलो कीमत वाले चांदी के वर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। छोटी मिठाई दुकानों पर चांदी के वर्क लगी मिठाइयां बिक रही हैं। इतनी कम कीमत में चांदी का वर्क इस्तेमाल करने पर सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार सस्ते वर्क में एल्युमिनियम या अन्य धातुओं की मिलावट की आशंका है। त्योहारों में मांग का फायदा उठाकर कम कीमत वाला वर्क इस्तेमाल करने की आशंका है।