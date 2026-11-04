कौन रहेगा अध्यक्ष और किसे छोड़नी होगी कुर्सी? जेरोन में 7800 मतदाता कर रहे फैसला

प्रशासन द्वारा इस पूरी मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रुप से संपन्न कराने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। नगर परिषद के सभी 15 वार्डों में कुल 15 मतदान केंद्र बने हैं। इन मतदान केंद्रों पर प्रशासनिक अधिकारियों की कड़ी निगरानी की जा रही है। सहायक रिटर्निंग अधिकारी बृजेश खरे के अनुसार, मतदान प्रक्रिया पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है और अब तक किसी भी अप्रिय स्थिति या विवाद की सूचना नहीं मिली है।