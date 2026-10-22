22 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

टीकमगढ़

14 किलो वाले LPG गैस सिलेंडर का कनेक्शन बंद, टीकमगढ़ में 7 हजार आवेदन पेडिंग

Gas connection: कंपनियों ने 14 किलो एलपीजी सिलेंडर के नए कनेक्शन बंद कर 10 किलो जिप लाइट दिए, जो डेढ़ गुना महंगे पड़ रहे हैं।
2 min read
Google source verification

टीकमगढ़

image

Astha Awasthi

Oct 22, 2026

एलपीजी सिलेंडर (Photo Source - Patrika)

एलपीजी सिलेंडर (Photo Source - Patrika)

Tikamgarh news: गैस कंपनियों ने अब 14 किलो एलपीजी सिलेंडर के कनेक्शन देना बंद कर दिया है। इसकी जगह कंपनी 10 किलो गैस वाले जिप लाइट सिलेंडर के कनेक्शन दे रही है। यह कनेक्शन लोगों की जेब पर सीधा असर डाल रहे है। यह कनेक्शन लेने के बाद लोगों को गैस के लिए डेढ़ गुना तक अधिक दाम खर्च करने होंगे। अमरीका ईरान युद्ध के बाद शुरू हुई गैस की किल्लत के बाद से भारत गैस कंपनी ने अब 14 किलो एलपीजी गैस सिलेंडर वाले कनेक्शन देने बंद कर दिए है।

15 मार्च के बाद से कंपनी ने एक भी नया कनेक्शन नहीं दिया है। बताया जा रहा है कि यह कनेक्शन लेने जिले में 7 हजार से अधिक आवेदन लंबित है। इनकी जगह कंपनी ने दो माह पूर्व 10 किलो एलपीजी वाले नए जिप लाइट सिलेंडर के कनेक्शन देने शुरू किए है। यह कनेक्शन आम उपभोक्ताओं के लिए बहुत महंगे है और लोग इसे लेने भी आगे नहीं आ रहे है। बताया जा रहा है कि जिप लाइट सिलेंडर के जिले में मात्र 35 से 40 कनेक्शन ही हुए हैं।

सामान भी कम और रिफिल भी महंगा

भारत गैस कंपनी द्वारा रेग्यूलर गैस कनेक्शन के लिए 5500 रुपए लिए जाते हैं। इसमें कंपनी सिलेंडर के साथ ही गैस चूल्हा और रेग्यूलेटर देती है। बताया जाता है कि इसमें 1500 से 2000 के बीच में गैस चूल्हा ही होता है। वहीं जिप लाइट कनेक्शन में कंपनी केवल एक 10 लीटर का गैस सिलेंडर और रेग्यूलेटर ही दे रही है, इसमें चूल्हा नहीं दिया जा रहा है और रुपए भी पूरे 5500 लिए जा रहे हैं। वहीं इस सिलेंडर को रिफिल कराने भी उपभोक्ताओं को हर माह डेढ़ गुना रुपए चुकाने होंगे। विदित हो कि वर्तमान में 14 किलो का गैस सिलेंडर 1022 रुपए में मिल रहा है। ऐसे में यह गैस 73 रुपए किलो मिल रही है। वहीं 10 किलो के सिलेंडर की रिफिल 1800 रुपए में हो रही है। ऐसे में यह गैस 180 रुपए लीटर होगी। यह कनेक्शन लेने से लोगों को ज्यादा जेब ढीली करने होगी।

इतनी महंगी गैस जलाकर क्या करेंगे

मऊचुंगी निवासी अजय ने बताया कि उनके घर में एक ही गैस कनेक्शन था। अब भाई ने तखा में नया मकान बनवा लिया है और वहां शिफ्ट हो गए हैं। ऐसे में उन्हें भी गैस की जरूरत है, लेकिन कंपनी पुराने वाले कनेक्शन नहीं दे रही है। नया कनेक्शन बहुत महंगा है और एक माह में लगभग दो गुना खर्च बढ़ जाएगा। इतनी महंगी गैस जलाना बस की बात नहीं है। विदित हो कि एक ओर सरकार चूल्हा जलाना बंद करने के लिए उज्ज्वला जैसे योजना चल रही है तो दूसरी ओर रेग्यूलर कनेक्शन बंद होने से अब लोग न चाहकर भी चूल्हा जलाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। गैस एजेंसी संचालकों का कहना है कि यह कंपनी का निर्णय है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं।

उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका, 89 हजार LPG कनेक्शन बंद, छतरपुर में नए कनेक्शन देना बंद

ये भी पढ़ें
गैस सिलेंडर , प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

22 Oct 2026 02:47 pm

Published on:

22 Oct 2026 02:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / 14 किलो वाले LPG गैस सिलेंडर का कनेक्शन बंद, टीकमगढ़ में 7 हजार आवेदन पेडिंग

बड़ी खबरें

View All

टीकमगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Success Story: 27 साल का संघर्ष और हुनर, विदेशी चखते हैं वंदना के बुंदेली भोजन का स्वाद, खुद चला रही होमस्टे

वंदना दुबे (Photo Source - Patrika)
टीकमगढ़

टीकमगढ़ में 8 गंभीर मामलों में आरोपी को भाजयुमो ने बड़े कार्यक्रम का प्रभारी, जिलाध्यक्ष बोले- हमें पता नहीं था

tikamgarh seva jyoti abhiyaan rahul thakur lidhora controversy
टीकमगढ़

Tikamgarh News: 'मेरे पति दूसरे कमरे में सो रहे हैं, मैं कमरे में अकेली हूं…' आखिर कौन है वो बाबू, जिसे रश्मि ने भेजे थे मैसेज

Tikamgarh Woman Two Children Death Case
टीकमगढ़

'मेरे पति को मत फंसाना', टीकमगढ़ में महिला और बच्चों की मौत के मामले में नया मोड़

Tikamgarh Woman Two Children Death Case
टीकमगढ़

Tikamgarh Crime: सुबह 4 बजे बच्चों को लेकर बिना बताए निकल गई महिला, थोड़ी देर बाद कुएं में मिले मासूम, मां भी छोड़ गई दुनिया

tikamgarh woman two children incident police investigation
टीकमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.