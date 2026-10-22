14 किलो वाले LPG गैस सिलेंडर का कनेक्शन बंद, टीकमगढ़ में 7 हजार आवेदन पेडिंग

भारत गैस कंपनी द्वारा रेग्यूलर गैस कनेक्शन के लिए 5500 रुपए लिए जाते हैं। इसमें कंपनी सिलेंडर के साथ ही गैस चूल्हा और रेग्यूलेटर देती है। बताया जाता है कि इसमें 1500 से 2000 के बीच में गैस चूल्हा ही होता है। वहीं जिप लाइट कनेक्शन में कंपनी केवल एक 10 लीटर का गैस सिलेंडर और रेग्यूलेटर ही दे रही है, इसमें चूल्हा नहीं दिया जा रहा है और रुपए भी पूरे 5500 लिए जा रहे हैं। वहीं इस सिलेंडर को रिफिल कराने भी उपभोक्ताओं को हर माह डेढ़ गुना रुपए चुकाने होंगे। विदित हो कि वर्तमान में 14 किलो का गैस सिलेंडर 1022 रुपए में मिल रहा है। ऐसे में यह गैस 73 रुपए किलो मिल रही है। वहीं 10 किलो के सिलेंडर की रिफिल 1800 रुपए में हो रही है। ऐसे में यह गैस 180 रुपए लीटर होगी। यह कनेक्शन लेने से लोगों को ज्यादा जेब ढीली करने होगी।