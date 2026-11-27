मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ज्ञानेश कुमार के साथ अजय सिंह की फोटो वायरल होने बाद दिल्ली स्थित कांग्रेस हाईकमान ने नाराजगी जताई और एमपी कांग्रेस के नेताओं से जवाब मांगा। बताया जा रहा है कि एक तरफ जहां नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत पार्टी के आला नेता लगातार चुनाव आयोग की भूमिका और ज्ञानेश कुमार की इस्तीफे की मांग कर रहे है, वहीं कांग्रेस नेता की उनके साथ फोटो सामने आने से कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। इसी को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने कांग्रेस नेताओं को फटकार लगाई है। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि पार्टी की तरफ से सामने नहीं आई है।