पर्यटन विकास निगम के अंतर्गत बन रही उक्त बिल्डिंग में 14 कक्षाओं के साथ टॉयलेट, बाउंड्रीवॉल और अन्य निर्माण कार्य कराए जाने हैं। कार्य का भूमिपूजन राज्यमंत्री नारायण सिंह पंवार ने 24 अगस्त को किया था। जिसका जिम्मा निर्माण एजेंसी ओम कंस्ट्रक्शन, भोपाल के पास है। कार्य की देखरेख इंजीनियर शुभम सनोडिया कर रहे है। लेकिन निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे है। छात्राओं और स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि निर्माण कार्य में मानक एम-20 कंक्रीट मिश्रण के नाम पर बालू रेत की जगह क्रशर डस्ट और चूरी का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा कार्यस्थल पर न तो गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा है और न ही निर्माण की ठीक से तराई की जा रही है, जिससे पिलर और दीवारें सूखी पड़ी हैं। इस मामले में जब स्कूल प्रबंधन से संपर्क किया गया, तो उन्होंने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उन्हें निर्माण कार्य की कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है और न ही विभाग से देखरेख संबंधी कोई पत्र प्राप्त हुआ है। वहीं, निर्माण कार्य में उपयोग हो रहे मटेरियल की जानकारी लेने के लिए जब इंजीनियर शुभम सनोडिया से बात की गई, तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार करते हुए कहा कि वे किसी को जानकारी नहीं देते हैं। ऐसे में उक्त कार्य मनमाने तरीके से जारी है।