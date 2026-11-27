इंदौर में भाजयुमो को छोड़ सभी मोर्चा में अध्यक्ष की घोषणा हो गई है तो अधिकांश ने अपनी टीम भी गठित कर दी है। महिला मोर्चा बाकी थी जिसकी जल्द ही नियुक्ति होने वाली है। नगर अध्यक्ष श्रेष्ठा जोशी ने खाका तैयार कर लिया है और वह किसी भी समय घोषणा कर सकती हैं। हालांकि उससे पहले नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा से उन्हें अनुमति लेना होगी जो अब तक नहीं ली गई। बताया जा रहा है कि जो नाम निकाले गए हैं उस हिसाब से टीम में क्षेत्रीय और सामाजिक के बजाय सियासी संतुलन ज्यादा होगा। अध्यक्ष बनने में विधायक मालिनी गौड़ ने अहम भूमिका निभाई थी जिसका जोशी कर्ज चुकाने जा रही है। वह चार नंबर विधानसभा की रेखा शर्मा को महामंत्री बना सकती है जो कि विधायक की कट्टर समर्थक हैं। शर्मा के अलावा वहां से वीणा मांधनिया, अनिता पाल और युक्ता शर्मा को लिया जा सकता है।