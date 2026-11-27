Achaleshwar Mahadev donation box: ग्वालियर के अचलेश्वर महादेव के दरबार में भक्त सिर्फ धन-दौलत ही नहीं चढ़ाते, बल्कि अपने दिल का दर्द, अधूरे सपने और जिंदगी की उम्मीदें भी बाबा के चरणों में समर्पित कर जाते हैं। गुरुवार को 79 दिन बाद जब मंदिर की पांच दानपेटियां खुलीं तो उनमें चढ़ावे के साथ आस्था, विश्वास और भावनाओं का अनूठा संसार भी सामने आया। किसी ने सरकारी नौकरी की अर्जी लगाई थी तो किसी ने संतान सुख मांगा। किसी ने अपने प्रेम को मुकाम तक पहुंचाने की गुहार लगाई। दानपेटियों से चांदी के दो सिक्के, चांदी के नाग-नागिन के जोड़े, बेलपत्र और दो अमेरिकी डॉलर भी मिले। इतना ही नहीं, एक भक्त ने 500 रुपए का ऐसा छोटा नोट भी चढ़ाया, जिस पर 'फुल टू फन' वाला अंदाज नजर आया। पांच दानपेटियों से कुल 8.50 लाख रुपए का चढ़ावा निकला। रकम की अधिकता के चलते शेष आठ दानपेटियां शुक्रवार को खोली जाएंगी।