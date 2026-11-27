व्यापारियों का आरोप है अमित को कारोबारियों का 3 करोड़ से ज्यादा का भुगतान करना था, लेकिन वह पैसा समेटकर भाग गया, मंगलवार को दोपहर 11.30 बजे तक उसकी एक भी दुकान नहीं खुली तब शक हुआ, कुछ देर बाद पता चला कि अमित मकान और दुकान बेचकर भाग चुका है। उसके स्टोर पर काम करने वाले स्टाफ ने खुलासा किया अमित दुकानों में भरा सारा सामान भी समेट कर ले गया है। अमित के गायब होने की खबर से उसके साथ कारोबार करने वाले व्यापारियों में हडकंप मच गया, कारोबारी इक्टठे होकर अमित के द्वारिकापुरी, सेवानगर में मकान पर पहुंचे तो वहां ताला लगा था उसकी कार एमपी 07 जेडजेड 7888 गायब थी।