उधर, 100 में से 90 मामले सुलझाने वाला व्यस्त थाना 90 फीसदी पर ही अटक गया। नतीजा, महीने के आखिर में पुरस्कार और शाबाशी का सेहरा उस शांत थाने के सिर बंधता है, जिसने कुल मिलाकर चुनिंदा फाइल बंद कीं और वो थाना जिसने 90 फीसदी परिवारों को न्याय दिलाया और चौबीसों घंटे भागदौड़ की, वह 'पिछड़ा' घोषित कर दिया जा रहा है। हालांकि आला अधिकारी रैंक और पुरस्कार के मूल्यांकन सिर्फ अपराध नहीं बल्कि 12- 13 बिंदुओं के आधार पर होना बता रहे हैं। हाल ही के महीनों में यह पुरस्कार मृगवास, सिरसी और मधुसूदनगढ़ जैसे कम अपराध वाले छोटे थानों को मिले हैं।