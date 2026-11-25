घटना आरोन क्षेत्र में पनवाड़ी हाट के पास की है। पुलिस के मुताबिक, विदिशा जिले की सिरोंज तहसील के अकबरपुरा गांव निवासी रतिराम केवट (50) अपनी पत्नी उर्मिला केवट (45) के साथ गुना जिले के डगराई गांव में अपने मामा की तेरहवीं के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद दोनों बाइक से अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान करौंदा और जासी गांव के बीच उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई और पुलिया की मुंडेर से टकरा गई। टक्कर इतनी गंभीर थी कि दोनों पति-पत्नी सड़क पर गिरकर घायल हो गए। हादसे के बाद राहगीरों और अन्य वाहन चालकों ने उन्हें तत्काल सिविल अस्पताल आरोन पहुंचाया।