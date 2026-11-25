Guna News :मध्य प्रदेश के गुना जिले के कुंभराज थाना इलाके में पुरानी रंजिश के चलते बाइक सवार दो युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि, आरोपियों ने बाइक सवारों का रास्ता रोककर उनपर गोलियां चलाई हैं। फायरिंग में बाइक सवार एक युवक की जांघ में गोली लगकर आर-पार निकल गई। गंभीर हालत में उसे प्राथमिक उपचार के बाद शहर के एक अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। वहीं, पीड़ितों के बयान के आधार पर पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ हत्या की कशिश का मामला दर्ज करते हुए उनकी तलाश शुरू कर दी है।