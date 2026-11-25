हादसे में घायल एक महिला के परिजन ने बताया कि वे आवन से नौ माह की गर्भवती बहू की सोनोग्राफी कराने अस्पताल आए थे। वे परिसर में किनारे खड़े थे, तभी कार उनकी ओर आ गई और बहू सहित उन्हें चपेट में ले लिया। परिजनों के अनुसार कार उनके ऊपर चढ़ गई थी और आसपास के लोगों की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया। घायल चंदन ने बताया कि सुबह ही एक अन्य वाहन की टक्कर से उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ था और वह प्लास्टर चढ़वाकर घर जाने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान डॉक्टर की कार ने उसे फिर टक्कर मार दी, जिससे उसका दूसरा पैर भी फ्रैक्चर हो गया।