district hospital doctor car accident six injured, घटनास्थल पर खड़ी कार (Source-Patrika)
Guna District Hospital Car Accident: मध्यप्रदेश के गुना जिला अस्पताल में बुधवार दोपहर करीब एक 1 बजे उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब एक अनियंत्रित कार अस्पताल के गेट के पास लोगों को टक्कर मारते हुए रेलिंग में जा घुसी। कार अस्पताल में ही पदस्थ डॉक्टर की है जिस पर मध्यप्रदेश शासन लिखा हुआ है। हादसे के बाद घायल लोगों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में 2 बच्चे व एक गर्मभवती महिला भी शामिल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है।
जानकारी के अनुसार, जिला अस्पताल में कार्यरत दिव्यांग मेडिकल ऑफिसर डॉ. सुभाष सोनकर बुधवार को अपनी ड्यूटी करने के बाद अपनी कार (MP 08 ZM 6890) से घर लौट रहे थे, तभी परिसर में वाहन अचानक बेकाबू हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, लोगों को संभलने का मौका नहीं मिल सका और कार एक के बाद एक लोगों को टक्कर मारते हुए रैलिंग तोड़ती हुई दीवार में जा घुसी। आगे दीवार होने से वाहन रुक गया, जिससे स्थिति और अधिक गंभीर होने से बच गई।
हादसे में घायल एक महिला के परिजन ने बताया कि वे आवन से नौ माह की गर्भवती बहू की सोनोग्राफी कराने अस्पताल आए थे। वे परिसर में किनारे खड़े थे, तभी कार उनकी ओर आ गई और बहू सहित उन्हें चपेट में ले लिया। परिजनों के अनुसार कार उनके ऊपर चढ़ गई थी और आसपास के लोगों की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया। घायल चंदन ने बताया कि सुबह ही एक अन्य वाहन की टक्कर से उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ था और वह प्लास्टर चढ़वाकर घर जाने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान डॉक्टर की कार ने उसे फिर टक्कर मार दी, जिससे उसका दूसरा पैर भी फ्रैक्चर हो गया।
आरएमओ डॉ. पीएल धाकड़ ने बताया कि घटना में चार महिलाएं और दो बच्चे घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। उनके अनुसार, डॉक्टर की तबीयत खराब थी और चक्कर आने के कारण कार अनियंत्रित हुई। डॉक्टर धाकड़ ने बताया कि गर्भवती महिला की जांच कर ली गई है और वह फिलहाल खतरे से बाहर है।घटना के प्रत्यक्षदर्शियों ने वाहन की गति और सुरक्षा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि वाहन चलाने में परेशानी होती है तो चालक की मदद ली जानी चाहिए, जबकि आरएमओ ने बताया कि डॉक्टर के पास ड्राइवर भी है, लेकिन बुधवार को वे स्वयं कार चला रहे थे।
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