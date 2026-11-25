पीड़िता ने टीचर के द्वारा भेजे गए मैसेज भी दिखाए, इनमें से एक मैसेज में टीचर छात्रा पर अकेले साथ में घूमने चलने के लिए दबाव बना रहा है। उसने छात्रा को भेजे मैसेज में लिखा है कि किसी के बर्थ-डे का बहाना बनाकर आ जाओ, साथ में घूमने चलेंगे और रात 8 बजे तक फ्री कर दूंगा। टीचर की हरकतों से परेशान होकर छात्रा ने पूरी बात अपनी मां को बताई जिसके बात मां ने पिता को पूरी घटना बताई और माता-पिता बेटी को लेकर शिकायत दर्ज कराने पुलिस थाने पहुंचे। पुलिस ने पीड़ित छात्रा की शिकायत पर आरोपी शिक्षक नरेन्द्र कुशवाह के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है।