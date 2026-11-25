एसडीएम सोनी के बताया कि, कुंभराज थाने में रमेश सहरिया कुंजाखेड़ा की जमीन पर बृजनारायण मीणा कुंजाखेड़ा, इमरत सहरिया की जमीन पर जयप्रकाश मीणा और महेश मीणा, इमरतलाल सहरिया ऊपरी की जमीन पर हरिचरण मीणा, गोविंद मीणा, महेश मीणा और बृजेश मीणा, श्रीलाल सहरिया की जमीन पर चंदन रामविलास मीणा, कैलाशनारायण सहरिया की जमीन पर गंगाविशन मीणा, सीताराम सहरिया की जमीन पर बृजनारायण मीणा, जतनबाई सहरिया की जमीन पर गोविंद मीणा, मदनलाल सहरिया की जमीन पर रामदयाल गुर्जर, मांगीलाल सहरिया की जमीन पर बृजनारायण मीणा, धुरीलाल सहरिया की जमीन पर रामदयाल गुर्जर ने कब्जा कर लिया था इन सभी के खिलाफ केस दर्ज कराए गए हैं। एसपडीएम चांचौड़ा अमित सोनी ने बताया कि आदिवासियों की जमीनों पर गैर आदिवासियों के कब्जे थे, हमने उन्हें खाली कराकर उनका हक दिलाया था। इसके बाद फिर से दबंगों ने कब्जे कर लिए थे। हाईकोर्ट के आदेश पर 10 केस में 14 के खिलाफ और एफआइआर कराई है।