मृतक लईक के बेटे ने 5 लोगों पर पिता की हत्या करने का आरोप लगाया है, इनमें अयान, बड्डू खां, नौशाद और सलीम शामिल हैं। बेटे का आरोप है कि आरोपियों ने पिता को घेरकर उन पर हमला किया। वहीं मृतक के बड़े पिता ने बताया कि पड़ोस में किसी ने गेट निकाल लिया था, इसी बात को लेकर कहासुनी हो रही थी, लईक बीच-बचाव करने गया तो उसकी हत्या कर दी। वहीं पुलिस का कहना है कि युवक की हत्या की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी, परिजन से बातचीत में दोनों पक्षों के बीच पुराना विवाद होने की बात सामने आई है। वारदात में शामिल आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात भी पुलिस कह रही है।