इस गंभीर चूक को पहले कोर्ट में पेश जवाब में छिपाया गया। इस पर पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना की ओर से पेश टिप्पणियों में विभाग को क्लीन चिट देते हुए कहा गया था कि पुलिस की ओर से कोई उदासीनता नहीं बरती गई और आपराधिक अपील में जमानत अर्जी पर कैदी के जीवन व स्वतंत्रता का प्रश्न नहीं उठता। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि डीजीपी ने रिकॉर्ड का अवलोकन किए बिना ही खुद को और अपने विभाग को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि डीजीपी की जानकारी और मार्गदर्शन में ही तथ्यों पर पर्दा डालने का खेल चल रहा है और वे उन अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्हें नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की कोई परवाह नहीं है। ज्ञात है कि जेल में बंद कैंसर पीडि़त नरहरि को इलाज के लिए एम्स नहीं भेजा जा सका था। इस पूरे मामले में काफी गड़बडि़यां सामने आई हैं।