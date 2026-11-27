Dabra news:मध्यप्रदेश के डबरा में मानसिक रूप से परेशान हो चुकी सपना ( परिवर्तित नाम) ने अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। इस मामले में जांच में खुलासा हुआ है कि सपना बीते कई दिनों से परेशान चल रही थी। उसने कई दिनों से लोगों से बातचीत करना भी बंद कर दिया था। सपना की मां के अनुसार लगातार मिल रही धमकियों से वह मानसिक तनाव में थी। पिछले करीब 15 दिनों से उसने ठीक से खाना तक नहीं खाया था। मां ने बताया कि शाम करीब पांच बजे वह बेटी को समझाने पहुंची थी। इसी दौरान तनाव और डर से आहत सपना ने खुद को खत्म कर लिया। परिजनों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी मौत हो गई।