Ratlam car accident: रतलाम से विचित्र मामले का वीडियो वायरल (फोटो सोर्स- Patrika)
Ratlam car accident: मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से एक विचित्र मामला सामने आ रहा है। जिले के नामली थाना क्षेत्र में धोसवास-नामली के बीच हाईवे पर शुक्रवार सुबह एक अर्टिगा कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पटेल एंपायर के पास हुए इस हादसे में अर्टिगा कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के सभी एयरबैग खुल गए। हादसे के बाद एक चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिला। घटनास्थल पर कार तो मिली, लेकिन उसमें सवार कोई भी व्यक्ति आसपास नजर नहीं आया। इससे दुर्घटना को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
मिली जानकारी के अनुसार, प्राथमिक जांच में सामने आया है कि कार में कितने लोग सवार थे यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। अभी यह जानकारी साफ़ नहीं हो पाई है कि हादसा कैसे हुआ और वे किस दिशा में जा रहे थे। सूचना मिलने पर यातायात पुलिस ने कार के पंजीयन नंबर के आधार पर उसके मालिक की जानकारी जुटाई।
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यातायात थाना प्रभारी हेमंत पाटीदार के अनुसार, वाहन का पंजीयन इंदौर के कालीबिलोद निवासी गोविंद गुर्जर के नाम पर दर्ज पाया गया है। पुलिस के अनुसार, वाहन मालिक के मोबाइल नंबर पर पुलिस ने कई बार कॉल किया लेकिन किसी ने भी अबतक फोन रिसीव नहीं किया है। हालांकि, पंजीकृत वाहन मालिक ही हादसे के समय कार चला रहा था या उसमें कोई अन्य व्यक्ति सवार था, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस अब वाहन मालिक और हादसे से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटाकर दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है।
बता दे कि, घटना के घंटों के बीत जाने के बाद भी अब तक पता नहीं चल पाया है कि कार से ड्राइवर कहा गायब हो गया। दुर्घटनाग्रस्त कार का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है और यूजर्स के बस यही सवाल है कि आखिर ड्राइवर गया तो गया कहा? पुलिस ने आसपास के सभी निजी एवं सरकारी अस्पताल से जानकारी ली है लेकिन उन्हें अब तक वाहन मालिक का कोई पता नहीं चला है। पुलिस जांच में जुटी है।