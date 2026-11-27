Ratlam car accident: मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से एक विचित्र मामला सामने आ रहा है। जिले के नामली थाना क्षेत्र में धोसवास-नामली के बीच हाईवे पर शुक्रवार सुबह एक अर्टिगा कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पटेल एंपायर के पास हुए इस हादसे में अर्टिगा कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के सभी एयरबैग खुल गए। हादसे के बाद एक चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिला। घटनास्थल पर कार तो मिली, लेकिन उसमें सवार कोई भी व्यक्ति आसपास नजर नहीं आया। इससे दुर्घटना को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।