पुलिस के अनुसार प्रतापनगर निवासी राजेन्द्र वाघ (63) पिता विश्वनाथ वाघ ऑटो पार्ट्स की दुकान संचालित करते हैं। वे घर पर अकेले रहते हैं। घर की अलमारी के लॉकर में उन्होंने सोने का ब्रेसलेट, चांदी के सिक्के, चेन और 7 हजार रुपए नकद रखे हुए थे। 23 नवंबर को दोपहर करीब 3.15 बजे वे घर से दुकान के लिए निकले थे। शाम करीब 7.30 बजे वापस लौटे तो अलमारी का लॉकर खुला हुआ था। सामान की जांच करने पर उसमें रखे सोने-चांदी के आभूषण और नकदी गायब मिले।घर में किसी बाहरी व्यक्ति के आने की जानकारी नहीं मिलने पर फरियादी को पिछले तीन महीने से झाड़ू-पोछा करने आने वाली महिला पर संदेह हुआ। इसके बाद उन्होंने 24 नवंबर को स्टेशन रोड थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में अपराध क्रमांक 923/2026 के तहत धारा 306 बीएनएस में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।