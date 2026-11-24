यूनियन ने मांग की कि मंडी परिसर में दिन और रात दोनों समय पुलिस गश्त बढ़ाई जाए। बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखी जाए। मंडी में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर उन्हें चालू हालत में रखा जाए, ताकि चोरी करने वालों की पहचान हो सके। साथ ही सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था भी की जाए। काम समाप्त होने के बाद परिसर में रखे माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी मंडी प्रशासन की हो। हम्मालों को धमकी, मारपीट या जान-माल का खतरा होने पर तत्काल सुरक्षा और पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जाए।