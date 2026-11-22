ये भी लग रहे आरोप



राशन वितरण में देरी और अधूरे अनाज से कार्डधारियों को खासी परेशानी उठाना पड़ रही है। कुछ सेल्समैनों पर पात्र कार्डधारियों ने आरोप लगाया कि वे अपने नजदीक की उचित मूल्य की दुकान पर जाते हैं तो उन्हे राशन के लिए मना कर दिया जाता है कि जहां से ले रहे हों वहीं से लो, जबकि यहां भीड़ अधिक लगती हैं, राशन समय पर नहीं मिलता हैं। इसलिए परेशान होना पड़ता हैं।