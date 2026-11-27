पीडि़त राठौर ने बताया कि सुबह करीब सवा आठ बजे वे घर से निकले और साढ़े आठ बजे 80 फीट रोड स्थित एसबीआई के एटीएम से नौ हजार रुपए निकाल। वे कार्ड लेकर बाहर आए तो एक अनजान युवक खड़ा था। उसने कहा कि आपका एटीएम बंद नहीं हुआ है, फिर से कार्ड डालकर बंद करे। राठौर वापस एटीएम में गए तो युवक भी पीछे-पीछे आ गया। राठौर ने कार्ड डालकर पिन डाला। इसी दौरान युवक ने उन्हें बातों में उलझाया और कार्ड बदल दिया। तभी दूसरा युवक भी आया और ऐसी ही बात करके पहले वाले का सपोर्ट किया। जब राठौर घर पहुंचे तो उनके मोबाइल पर कोई मैसेज नहीं आया तो उन्होंने बेटे दीपेंद्रसिंह से कहा कि मैसेज नहीं आया तो पता करो। जब उन्होंने बैलेंस चेक किया तो पांच बार में करके 78500 रुपए निकल चुके थे।