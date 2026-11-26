अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण एवं अवैध शराब के परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन पर एएसपी रतलाम ग्रामीण विवेक कुमार लाल, एएसपी रतलाम शहर राकेश राकेश पन्द्रो, एसडीओपी रतलाम ग्रामीण किशोर पाटनवाला के मार्गदर्शन में थाना नामली पुलिस लगातार निगरानी एवं कार्रवाई कर रही है। धौंसवास से नामली जा रहा था वाहन नामली थाना प्रभारी आनंद सिंह आजाद ने बताया बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात नामली पुलिस को महू-नीमच हाईवे रोड पर धोंसवास के पास एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप वाहन जीजे -20-एक्स-6860 से अवैध शराब परिवहन करने की जानकारी प्राप्त हुई। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर वाहन की जांच की गई। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब एवं बीयर की पेटियां भरी हुई मिलीं। पुलिस ने विधिवत कार्रवाई करते हुए शराब एवं परिवहन में प्रयुक्त बोलेरो पिकअप वाहन को जब्त कर लिया। वाहन से बरामद शराब के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं होने पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना नामली पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। शराब किसकी थी, कौन ले जा रहा था और कहां ले जाई जा रही थी यह आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद स्पष्ट हो सकेगा।