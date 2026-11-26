तहसीलदार रतलाम ग्रामीण मनीष जैन ने बताया कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने की सूचना पर प्रशासन, मध्यप्रदेश विद्युत मंडल और जल संसाधन विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान सिंचाई में उपयोग किए जा रहे 12 मोटर-पंप जब्त किए गए। मौके पर पंचनामा तैयार कर नियमानुसार जब्ती की कार्रवाई की गई। कार्रवाई में तहसीलदार मनीष जैन, बिजली कंपनी के कर्मचारी और जल संसाधन विभाग के उपयंत्री शामिल रहे। प्रशासन ने जल संरक्षण के लिए लागू प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित करने की दिशा में यह कार्रवाई की।