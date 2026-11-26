हादसे के बाद कैबिन में फंसे ड्राइवर-क्लीनर को निकालते लोग (फोटो सोर्स: Patrika)
Ratlam News :मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के अंतर्गत आने वाले नामली हाईवे पर गुरुवार को एक भीषण सड़क हादसे के बाद अफरा-तफरी फैल गई। सड़क दुर्घटना में ड्राइवर और क्लीनर ट्रक के केबिन में बुरी तरह से फंस गए। दोनों के पैर वाहन के अंदर दब जाने के कारण वे खुद बाहर नहीं निकल पा रहे थे। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर बचाव कार्य शुरू किया गया। काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने कटर की मदद से वाहन को काटकर दोनों को बाहर निकाला।
बताया जा रहा है कि, जिले के नामली हाईवे पर गुरुवार को हुए इस हादसे में वाहन का केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। उसमें सवार दो लोग अंदर ही फंस गए। उनकी स्थिति ऐसी थी कि, वे अपने स्तर पर बाहर नहीं निकल सकते थे। हादसे के बाद घटना स्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी लगते ही स्थानीय पुलिस के साथ - साथ बचाव दल मौके पर पहुंचा और दोनों को सुरक्षित निकालने की कोशिश शुरू की।
बचाव दल द्वारा किए तमाम प्रयासों के बावजूद वाहन के अंदर फंसे लोगों को निकालना काफी मुश्किल हो रहा था। उन्हें बिना चोटिल किए सुरक्षित बाहर निकालने के लिए आखिरकार टीम को कटर मंगवाना पड़ा। रेस्क्यू टीम ने सावधानीपूर्वक वाहन के क्षतिग्रस्त हिस्से को काटना शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद केबिन में फंसे दोनों लोगों को बाहर निकालने में सफलता मिली। इस दौरान एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। उसे तत्काल उपचार के लिए रतलाम भेजा गया। दूसरे व्यक्ति को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है।
हादसे के बाद हाईवे पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। वाहन में लोगों के फंसे होने के कारण मौके पर कुछ देर तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। बचाव दल ने कटर की मदद से वाहन को काटकर दोनों को बाहर निकाला। राहत की बात ये रही कि, इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि, एक व्यक्ति की गंभीर चोटों के चलते उसे तत्काल इलाज के लिए रतलाम रवाना किया गया। फिलहाल, हादसे के कारणों और घायलों की विस्तृत स्थिति के संबंध में जानकारी सामने नहीं आई है।
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