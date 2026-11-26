बचाव दल द्वारा किए तमाम प्रयासों के बावजूद वाहन के अंदर फंसे लोगों को निकालना काफी मुश्किल हो रहा था। उन्हें बिना चोटिल किए सुरक्षित बाहर निकालने के लिए आखिरकार टीम को कटर मंगवाना पड़ा। रेस्क्यू टीम ने सावधानीपूर्वक वाहन के क्षतिग्रस्त हिस्से को काटना शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद केबिन में फंसे दोनों लोगों को बाहर निकालने में सफलता मिली। इस दौरान एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। उसे तत्काल उपचार के लिए रतलाम भेजा गया। दूसरे व्यक्ति को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है।