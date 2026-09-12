‘कार हटाओ’ कहने पर विवाद: स्कूल बस के चालक पर फायरिंग, कार पर लिखा था ‘गुर्जर’

बताया जा रहा है कि यह वारदात उस समय हुई जब बस में 50 बच्चे सवार थे और बस चालक स्कूल लेकर जा रहा था। रास्ते में खड़ी एक कार को हटाने का कहा, तो कार चालक पेट्रोल खत्म होने का बहाना करता रहा और हटाने से इनकार करता रहा। बस चालक ने जब कार को धक्का देकर साइड करने का सुझाव दिया तो कार चालक आगबबूला हो गए। इस बीच कहा-सुनी होने लगी और कार चालक ने बस के ड्राइवर को बेरहमी से पीटा और चार राउंड फायरिंग कर दी।