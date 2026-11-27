संजय नगर से सागरपुर बायपास तक का क्षेत्र वर्ष-2014 में गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से नगर पालिका सीमा में शामिल किया जा चुका है। इसके बावजूद क्षेत्र में ग्राम पंचायत से भवन निर्माण अनुमतियां जारी होने और उनके आधार पर आवासीय और व्यावसायिक भवन बनने का मामला सामने आया था। कई स्थानों पर बड़े कॉम्पलेक्स और व्यावसायिक भवन भी तैयार हो चुके हैं। नगर पालिका की ओर से जब कुछ निर्माणकर्ताओं को नोटिस जारी किए गए, तो संबंधित लोगों ने जवाब में ग्राम पंचायत से जारी निर्माण अनुमति प्रस्तुत कर दी। इसके बाद नगर पालिका सीमा और पंचायत से जारी अनुमतियों की वैधानिकता को लेकर सवाल खड़े हुए।