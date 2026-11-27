पहले मैं भी घर का कामकाज संभालती थी, लेकिन कुछ अलग करने की चाह थी। कृषि विभाग के इसकी जानकारी मिली तो प्राकृतिक खेती केवल आमदनी बढ़ाने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनने का रास्ता भी बनी है। पहले उनका अधिकतर समय घर के कामकाज में गुजरता था, लेकिन अब खेती से होने वाली आय में वे परिवार को आर्थिक सहयोग दे रही हैं। अब कृषि सखी के रूप में वे करीब 125 किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती के प्रति जागरूक करने का प्रयास कर चुकी हैं। इनमें से चार किसानों ने खेती शुरू की है। वे बताती है कि आज के दौर में सबको अधिक लाभ चाहिए, लेकिन कोई मिट्टी की सेहत पर ध्यान नहीं दे रहे है। किसानों को आशंका भी रहती है कि कहीं बिना उवर्रक और रसायनों के फसल नहीं निकली तो कुछ हाथ नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें खुद के साथ मिट्टी की सेहत का ध्यान रखना है तो रसायनों का प्रयोग कम कर प्राकृतिक खेती अपनाना ही होगा।