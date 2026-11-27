विधायक दांगी ने नागरिकों से निर्माण कार्य में सहयोग करने का आह्वान करते हुए कहा कि सिटी पोर्शन रोड आमजन की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। सासंद नागर ने कहा कि क्षेत्र में निरंतर विकास और निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य नगर को सुंदर और व्यवस्थित स्वरूप देना और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सिटी पोर्शन रोड भी इसी विकास श्रृंखला का अहम हिस्सा है। उन्होंने भी नागरिकों से कार्य में सहयोग देने की अपील की। कार्यक्रम में नगर परिषद कर्मी, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, ठेकेदार और नगरवासी मौजूद रहे।