आगर में एक साथ उठीं ब्राह्मण और अनुसूचित जाति के बुर्जुर्गों की अर्थियां, ग्रामीणों ने दिया भाईचारे का संदेश

गाजे-बाजे के साथ जब दोनों अर्थियां गांव की गलियों से एक साथ गुजरीं तो बड़ी संख्या में ग्रामीण अंतिम यात्रा में शामिल हुए। अलग-अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाले दोनों व्यक्तियों की अंतिम यात्रा का एक साथ निकलना गांव में चर्चा का विषय रहा। इस दौरान ग्रामीणों ने यह संदेश दिया कि जीवन की अंतिम यात्रा में जाति और सामाजिक भेद की दीवारों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इंसान की पहचान उसके समाज से पहले उसकी इंसानियत और गांव से उसके रिश्ते से होती है। गांव के लोगों का कहना था कि सुख-दुख में एक-दूसरे के साथ खड़ा होना ही ग्रामीण जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। अंतिम यात्रा में शामिल लोगों ने दोनों परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और इस पहल को गांव की पुरानी सामाजिक एकजुटता और भाईचारे की परंपरा का प्रतीक बताया।