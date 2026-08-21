Bhopal news: बिना पर्यावरण मंजूरी के बने 17 आवासीय प्रोजेक्ट, 2 लाख से ज्यादा रहवासियों पर संकट

बिना ईसी वाले प्रोजेक्टों से भारी जुर्माना वसूलने के साथ ही इन्हें तोड़ने तक के नियम हैं। ऐसे में रहवासियों के लिए नई चुनौती खड़ी हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि जुर्माना कौन भरेगा। इसके साथ ही ईसी नहीं लिए जाने से इन प्रोजेक्टों में ठीक से सीवेज प्रबंधंन तक नहीं किया गया है। इससे आसपास गंदगी फैल रही है। कटारा हिल्स क्षेत्र के घरौंदा आवासीय परिसर का सीवेज तो नहर में बह रहा है। इससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है।