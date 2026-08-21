भोपाल में फिर मिले 4 पॉजिटिव, फ़्लू के नए एच-3 एन-2 वेरिएंट के 3 प्रमुख लक्षण

swine flu : मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर स्वाइन फ़्लू पैर पसार रहा है। राज्य के अन्य शहरों के साथ भोपाल में भी स्वाइन फ़्लू के वायरस जैसे लक्षणों वाले वायरस का वेरिएंट सक्रिय हो गया है। यह स्वाइन फ़्लू का नया वेरिएंट एच-3 एन-2 है। विशेषज्ञ और डॉक्टर्स इसका खतरा बताते हुए कहते हैं कि यह बुजुर्गों और बच्चों में अधिक फैल रहा है। इसके 3 प्रमुख लक्षण भी बताए। डॉक्टर्स के अनुसार संक्रमितों को ठंड या कंपकंपी के साथ बुखार आ रहा है। कुछ को बिना बुखार के ही ठंड लग रही है। गले में दर्द के साथ लगातार खांसी भी चलती है। बुरी बात यह है कि अब तक 4 पॉजिटिव मरीज भी मिल चुके हैं जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन अलर्ट मोड में है। राहत की बात यह है कि यह वायरस तीन से पांच दिन में बेअसर हो रहा है।