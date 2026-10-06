6 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

भोपाल में निगरानी बदमाश की शादी में पहुंचे पुलिसकर्मी, फोटो वायरल होते ही SI और ASI सस्पेंड

History Sheeter Wedding : कजलीखेड़ा के निगरानी बदमाश की शादी में शामिल होना एसआई और एएसआई को भारी पड़ गया है। भोपाल डीसीपी ने कार्रवाई करते हुए दोनों को निलंबित कर दिया है।
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Oct 06, 2026

History Sheeter Wedding

निलंबन आदेश, थाना कजलीखेड़ा (फोटो सोर्स: Commissioner Office And Patrika File)

Bhopal News :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कजलीखेड़ा थाना इलाके में आयोजित शहर के एक निगरानी बदमाश की शादी में शामिल होना दो पुलिसकर्मियों को भारी पड़ गया। बदमाश की शादी समारोह में पुलिसकर्मियों के पहुंचने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस विभाग ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। बता दें कि, दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि, मामले में पुलिस अफसरों ने वायरल तस्वीरे सामने आने के बाद उनकी जांच कराई। तस्वीरें सही पाई जाने के बाद ये कार्रवाई की गई है।

मिली जानकारी के अनुसार, कजलीखेड़ा थाने में पदस्थ उप निरीक्षक श्रीकांत द्विवेदी और एएसआई कल्याण रघुवंशी थाना इलाके के ही निगरानी बदमाश फुरकान खान की शादी में शामिल हुए थे। बताया ये भी जा रहा है कि, फुरकान खान के खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। शादी समारोह में दोनों पुलिसकर्मियों की मौजूदगी की तस्वीरें सामने आई थी, जो सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए पुलिस अधिकारियों तक भी पहुंच गईं।

DCP ने की कार्रवाई, आदेश जारी

आला अफसरों के सामने शादी की तस्वीरें पहुंचने के बाद उन्होंने इसे गंभीरता से लिया। इसके बाद डीसीपी भोपाल-4 आदर्शकांत शुक्ला ने दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की। पुलिस विभाग की इस कार्रवाई के बाद महकमें में चर्चाओं का सिलसिला तेज हो गया है।

फरकान के खिलाफ कई आपराधिक मामले

बताया जा रहा है कि फुरकान खान को कजलीखेड़ा थाना क्षेत्र में निगरानी बदमाश के रूप में दर्ज किया गया है। उसके खिलाफ अलग-अलग आपराधिक मामले दर्ज हैं। सूत्रों के मुताबिक उसका संबंध टीला जमालपुरा क्षेत्र के जुआरी अरशद बब्बा से भी बताया जाता है। पुलिस सूत्रों का ये भी कहना है कि, फुरकान पुलिस के लिए मुखबिरी भी करता रहा है। हालांकि पुलिसकर्मियों के शादी समारोह में शामिल होने को लेकर विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है।

आम नागरिकों और विभाग को अपेक्षा

वहीं, पुलिसकर्मियों के खिलाफ हुई कार्रवाई के बाद पुलिस अफसरों का कहना है कि, आम नागरिकों के साथ - साथ विभाग द्वारा भी पुलिस जवानों से अपेक्षा की जाती है कि, वो आपराधिक रिकॉर्ड वाले निगरानी बदमाशों के साथ अपने संबंधों को लेकर विशेष सावधानी बरतें। ऐसे लोगों के निजी आयोजनों में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी से विभाग की छवि और कार्रवाई की निष्पक्षता पर सवाल उठने की संभावना रहती है। फिलहाल, मामले की विभागीय स्तर पर आगे भी जांच जारी है।

अशोकनगर में बिजली तार चोर गिरोह का पर्दाफाश, यूपी-एमपी के 9 आरोपी गिरफ्तार

ये भी पढ़ें
Electric Wire Theft Gang

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

06 Oct 2026 09:03 pm

Published on:

06 Oct 2026 08:21 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल में निगरानी बदमाश की शादी में पहुंचे पुलिसकर्मी, फोटो वायरल होते ही SI और ASI सस्पेंड

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘मंदसौर खेती का सिरमौर’, सीएम मोहन यादव बोले- तकनीक और नवाचार से बढ़ेगी किसानों की आय

Balram Krishi Mahotsav
भोपाल

सीहोर में सरकारी संस्थान में गरबा करा रहे बीजेपी विधायक, उमंग सिंगार का बड़ा आरोप

Umang Singhar
भोपाल

ECI के फैसलों पर विपक्ष का विरोध तेज, विवेक तन्खा बोले- लोकतंत्र बचाने सड़क पर देश

Save Democracy
भोपाल

“पीएम नरेंद्र मोदी के आजू-बाजू खड़े रहते हैं चीन और रूस के राष्ट्रपति”, बोले सीएम मोहन यादव

cm mohan yadav
भोपाल

एमपी के वरिष्ठ मंत्री के घर पहुंचे नरोत्तम मिश्रा, फिर बढ़ाई सियासी हलचल

करण सिंह वर्मा के निवास पर पहुंचे नरोत्तम मिश्रा
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.