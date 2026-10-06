राजस्थान से राजगढ़ होते विदिशा पहुंच रही थी नशे की खेप, 12.81 लाख का माल जब्त

कोतवाली पुलिस ने दो मामलों में कुल 60 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की। जांबर बागरी के इंडस्ट्रियल पार्क रोड क्षेत्र में 3 अक्टूबर को मोर सिंह तंवर और नारायण कुशवाहा उर्फ बाबा को 20-20 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा गया। वहीं ढोलखेड़ी-बैरसिया रोड पर संदीप शर्मा और दिनेश मालवीय से 20 ग्राम ब्राउन शुगर व मोटरसाइकिल जब्त की गई। दोनों मामलों में करीब आठ लाख रुपए का मशरूका जब्त किया गया है। सिविल लाइन पुलिस ने दो मामलों में 20 ग्राम ब्राउन शुगर, इलेक्ट्रिक ऑटो, अपाचे मोटरसाइकिल और नकदी समेत करीब 4.81 लाख रुपए का मशरूका जब्त किया। इन मामलों में योगेश सिंह अहिरवार, सरदार सिंह अहिरवार, विमला बाई, मोहर तंवर, रामप्रसाद, ऋतिक कुशवाहा, अभिषेक करण और कैलाश वाल्मीकि को गिरफ्तार किया गया।