Ashoknagar Crime : 15 घंटे की नवजात का शव देख बिलख रही थी जो मां, वही निकली कातिल

एसपी राजीव कुमार मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस खौफनाक वारदात का पर्दाफाश किया। उन्होंने बताया कि 3 अक्टूबर को अस्पताल से सूचना मिली थी कि वार्ड में एक नवजात बच्ची मृत मिली है, जिसके नाक और मुंह से खून आ रहा था। अस्पताल में 25 गार्ड और दर्जनों सीसीटीवी कैमरों के होने के बावजूद हुई इस वारदात ने हडक़ंप मचा दिया था। पुलिस ने जब शव का पोस्टमार्टम कराया, तो रिपोर्ट में गला घोंटने की पुष्टि हुई। सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि प्रसूता वार्ड के अंदर कोई सीसीटीवी नहीं था। इसके बाद पुलिस ने मृतका की मां, दादी (सास) और पिता समेत परिजनों से अलग-अलग पूछताछ शुरु की।