गुना में आदिवासियों की जमीन पर माफियाराज: बेदखली के बाद दोबारा 23 दबंगों ने किया कब्जा, सभी पर FI

मामले में प्रशासन ने अमरोट गांव के लाखन पुत्र घनश्याम किरार, अर्जुन पुत्र घनश्याम किरार, कन्हैया पुत्र विट्ठल किरार, विशाल पुत्र हेमंत शर्मा, दुलवनिगर गुना के ब्रजेश पुत्र अनंतरसिंह कुशवाह, अभय सिंह पुत्र अनंतर सिंह कुशवाह, बमोरी के आदिल खान पुत्र अजमेरी खान, इरफान खान पुत्र अजमेरी खान, सावित्री बाई पत्नी गोपाल मीना निवासी खुटियारी, प्रीतम पुत्र पूरनसिंह मीना निवासी खड़गपुर, रामनारायण पुत्र तुलसीराम मीना निवासी बागरो, गढ़ला उजागरी के ओमप्रकाश पुत्र इंदरलाल धाकड़, रामस्वरूप पुत्र नारायणलाल धाकड़, संजीव पुत्र कैलाशनारायण धाकड़, कैलाशनारायण पुत्र कालूराम धाकड़, ईश्वरलाल पुत्र कालूराम धाकड़, श्रीराम पुत्र गज्जू धाकड़, प्रेमनारायण पुत्र ब्रजमोहन धाकड़ निवासी बांसखेड़ी, श्यामसिंह पुत्र बैजनाथ सिंह किरार बमौरी, रामचरण पुत्र रामचरण किरार खड़ेला, लक्ष्मीनारायण पुत्र ओमकारलाल लोधी ग्वारखेड़ा, संतोष पुत्र अमरचंद धाकड़ सोनखरा, अशोक पुत्र केशरी धाकड़ मुटौल के खिलाफ यह केस दर्ज किए हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है।