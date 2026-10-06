रतलाम में 45 साल से बसे 150 परिवारों पर विस्थापन का संकट, कलेक्टर से संरक्षण की गुहार

कलेक्टर को दिए ज्ञापन के जरिए प्रभावित परिवारों ने बताया कि, ग्राम करमदी, तहसील और जिला रतलाम स्थित सर्वे क्रमांक 545/1, 545/6 एवं 545/8 की भूमि पर गाड़िया लोहारा समाज समेत अन्य समाजों के परिवार करीब 45 साल से लगातार निवास करते आ रहे हैं। मौजूदा समय में यहां लगभग 150 परिवार रह रहे हैं और यही स्थान उनके आवास का प्रमुख एवं स्थायी साधन बना हुआ है।