” भविष्य गिरवी रखकर भला करने का झूठा भरोसा दे रही बीजेपी”, जीतू पटवारी का बड़ा हमला

दरअसल सरकार भविष्य गिरवी रख रही

प्रदेश सरकार एक बार फिर कर्ज ले रही है। पूंजीगत खर्च के लिए राज्य की बीजेपी सरकार ₹3000 करोड़ का कर्ज ले रही है। इस पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार को घेरा है। उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर लिखा कि दरअसल सरकार भविष्य गिरवी रख रही है। इसी की आड़ में बीजेपी का मिशन करप्शन, कमीशन चल रहा है।