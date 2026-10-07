वरिष्ठ नेता के देहांत पर एमपी में शोक, सीएम मोहन यादव ने दिया कांधा, उज्जैन में हुआ अंतिम संस्कार

CM Mohan Yadav : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के वरिष्ठ नेता विनोद कुमार का 6 अक्टूबर को देहांत हो गया। उनके निधन से आरएसएस और बीजेपी में शोक पसर गया।स्वर्गीय विनोद कुमार का बुधवार को अंतिम संस्कार किया गया। इसके लिए सीएम मोहन यादव भी उज्जैन पहुंचे और अंतिम यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने स्वर्गीय विनोद कुमार की अर्थी को कांधा भी दिया। इस मौके पर आरएसएस और बीजेपी के अनेक बड़े नेता उपस्थित थे।